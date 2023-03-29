Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı eylemler büyüyerek sürüyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve protestolar çığ gibi büyürken, düzenlenen eylemlerde polis yer yer protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Oylamaya sunulmadan doğrudan kabul edilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülkede 200 noktada protesto düzenlendi. Enerji, ulaşım, eğitim gibi farklı sektörlerden çalışanlar, işçi sendikalarının çağrısıyla kitlesel greve gitti.

EYFEL KULESİ GREV NEDENİYLE KAPALI

Bianet’in NT’den aktardığına göre, Paris, Rennes, Toulouse gibi kentlerde polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı. Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüyen eylemciler, bisiklet, scooter ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti. Paris'teki turistik Eiffel Kulesi de grev nedeniyle kapalı.

TONLARCA ÇÖP SOKAKLARDA

Nantes ve Rennes'de barikatlardan bazı yollar trafiğe kapandı. Rennes'de bir araç yakıldı, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestoculara müdahalede bulundu. Nice'te polis devlet dairelerinin önlerine yığılarak ateşe verilen çöp kutularını temizlerken, Lyon'da polis eylemcilere gazla müdahale etti.

CGT ayın başından beri Paris'te çöp toplama işçilerinin devam ettirdiği greve ara verileceğini açıkladı. Şehirde binlerce ton çöp sokaklarda bekliyor.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, Paris'te yarım milyona yakın kişinin protestolara katıldığını bildirirken, Paris polisi bu sayıyı 93 bin olarak verdi ve 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan, ülke çapında düzenlenen gösterilerde 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

BAKAN POLİSLERLE DAYANIŞMASINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Gerald Darmain, eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada görevlendirilen 13 bin polis ve jandarmaya teşekkür etti. Darmain, protestolarda yaralanan 175 güvenlik gücüyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Bu arada, ülkede, Twitter'da "#süresizgenelgrev" etiketi, Trend Topic (TT) oldu.

SENDİKALAR MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYOR

İşçi sendikaları, emeklilik reformuna karşı 6 Nisan'da ülke genelinde 11. kez kitlesel grev ve gösteri düzenleme çağrısında bulundu. Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikaları gelecek hafta görüşmeye çağırdığını belirtti.

“YASAYI GERİ ÇEKİN”

Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz hafta Fransa geneline yayılan protestolar devam ederken "Bu reform lüks değil, mecburiyet" demişti. Muhalefet lideri Jean-Luc Mélenchon ise sükûnete dönmek için "Çok basit bir yol var, bu da yasayı geri çekmek" şeklinde konuşmuştu.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi.