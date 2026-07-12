Filipinler'de 'Bavi Tayfunu' Yıktı Geçti: 17 Ölü 100'lerce Yaralı

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Filipinler basını, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi’nin (NDRRMC) açıklamasını yayımladı.

17 ÖLÜ 100'LERCE YARALI

‘Bavi Tayfunu’ ve güneybatı musonunun neden olduğu afetlerde 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 514 binden fazla kişinin de afetlerden etkilendiği aktarıldı.

Kaynak: DHA