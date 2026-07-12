Filipinler'de 'Bavi Tayfunu' Yıktı Geçti: 17 Ölü 100'lerce Yaralı

Filipinler ülkesinde ‘Bavi Tayfunu’ ile güneybatı musonunun sebep olduğu afetlerde 17 kişi hayatını kaybetti, 100'lerce kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Filipinler'de 'Bavi Tayfunu' Yıktı Geçti: 17 Ölü 100'lerce Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filipinler basını, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi’nin (NDRRMC) açıklamasını yayımladı.

17 ÖLÜ 100'LERCE YARALI

‘Bavi Tayfunu’ ve güneybatı musonunun neden olduğu afetlerde 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 514 binden fazla kişinin de afetlerden etkilendiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani Hayatını Kaybetti Eski Katar Emiri Hayatını Kaybetti
Kanada'da Düzenlenen Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü 5 Yaralı Kanada'da Düzenlenen Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü 5 Yaralı
ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti Senatör Hayatını Kaybetti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın Eski Emiri Şeyh El Sani İçin Başsağlığı Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Jandarmadan Fotokapan Operasyonu: Yüzlerce Kişi Yakalandı Yüzlerce Kişi Yakalandı
Trabzon'da Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi: Uçak Geri Döndü Kalkışa Dakikalar Kala Sigara Krizi, Uçak Geri Döndü
Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar Hazal Kaya ve Ali Atay Hollanda'ya Taşınıyor! Şirket Kurdular, Hayallerini Kovalayacaklar
ABD'li Senatör Lindsey Graham Hayatını Kaybetti Senatör Hayatını Kaybetti
Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti Yargıtay'dan Emsal Nitelikte Karar! O Sözler Hem İşinden Hem Tazminatından Etti