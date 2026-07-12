Filipinler'de 'Bavi Tayfunu' Yıktı Geçti: 17 Ölü 100'lerce Yaralı
Filipinler ülkesinde ‘Bavi Tayfunu’ ile güneybatı musonunun sebep olduğu afetlerde 17 kişi hayatını kaybetti, 100'lerce kişi yaralandı.
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Filipinler basını, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi’nin (NDRRMC) açıklamasını yayımladı.
17 ÖLÜ 100'LERCE YARALI
‘Bavi Tayfunu’ ve güneybatı musonunun neden olduğu afetlerde 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 514 binden fazla kişinin de afetlerden etkilendiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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