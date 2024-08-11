Filipinler ve ABD Hava Kuvvetleri'nden Ortak Tatbikat

Filipinler'in Pampanga ve Cebu bölgelerinde ABD Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatla, ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtildi.

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Filipinler ve ABD Hava Kuvvetleri'nden Ortak Tatbikat

Filipinler Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo, "Demir Bıçak" adı verilen tatbikata Filipinler Hava Kuvvetlerine ait 2, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağın katıldığını belirtti.

Uçakların Pampanga ve Cebu'daki hava üsleri arasında uçuş yaptığını ifade eden Castillo, savaş ve hava ikmal araçlarını içeren tatbikata fotoğraf misyonunun da dahil edildiğini söyledi.

Castillo, Filipinler ve ABD arasındaki "güçlü ve kalıcı ortaklığın" göstergesi olan tatbikatla, ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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