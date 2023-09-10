Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı artıyor: 2 bin 122

Fas'ta dün meydana gelen merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 2 bin 122'ye, yaralı sayısının 2 bin 421'e yükseldi. Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ta dün akşam meydana gelen depremin ardından Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün Başkanı Nasır Cabur, depremi "ülke tarihinde son yüzyılda yaşanan en büyük deprem" olarak niteledi. Deprem şu ana dek 1960 yılında yaklaşık 12 bin kişinin öldüğü Agadir depreminden bu yana en ölümcülü olarak kayda geçti.