"Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" yeni cumhurbaşkanını seçti; Türkiye ve Azerbaycan kınadı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temel anlaşmazlık konusu olan, Dağlık Karabağ bölgesinde egemenlik iddia eden "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" isimli siyasi yapının parlamentosunda yapılan seçimlerde, bölgenin yeni cumhurbaşkanının seçildiği bildirildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, hukuken Azerbaycan'a bağlı olan ama nüfusunu bugün ağırlıklı olarak Ermenilerin oluşturduğu bölgedeki parlamentonun üyeleri, söz konusu makama 22'ye karşı 1 oyla Samvel Şahramanyan'ı seçti. Siyasi yapının eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Eylül ayı başında istifa etmişti. "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti", Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'DEN KINAMA

Azerbaycan, söz konusu seçimi "son derece provokatif bir adım" sözleriyle kınayarak, bu seçimlerin Azerbaycan'ın "egemenlik ve bölgesel bütünlüğünün açık bir ihlali" olduğunu ifade etti.

Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise, "hukuka aykırı" olduğu belirtilen seçimin tanınmadığı ifade edildi. "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimler bölgede uluslararası hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı meşrulaştırma çabalarının yeni bir tezahürüdür" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış görüşmelerinin sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştirilen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) ise, oylamanın "anayasaya uygunluğunu ve yasallığını" tanımadığını açıkladı. AB, Dağlık-Karabağ sakinlerine, yalnızca "Bakü ile sonuç odaklı görüşmeler" yapmaya niyetli olan bir "de facto yönetimi destekleme" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, son haftalarda yaşanan gerginlikler konusunda "son derece endişeli" olduğunu söyledi. Scholz, Ermeni mevkidaşına, "tırmanabilecek her türlü askeri gerilimden" uzak durma çağrısı yaptı.