Eski Polonya Savunma Bakanı: 'Müttefikler Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeli'

Polonya'nın eski Savunma Bakanı Senatör Bogdan Klich, müttefiklerin Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna'ya acilen savaş uçağı desteğinde bulunması gerektiğini söyledi. 2007-2011 yılları arasında ülkesinin savunma bakanı olan Senatör Klich, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın bu savaşı Ukrayna’nın Avrupa’ya entegre olma hayalini yıkmak için başlattığını ifade eden Klich, Ukrayna'nın müttefiklerin askeri desteğine ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Klich, ülkesinin hem NATO hem de Avrupa Birliği'nin sınırını koruduğuna işaret ederek Polonya’nın Ukrayna’yı desteklemesinin aynı zamanda "tarihi bir sorumluluk" olduğunu dile getirdi.

"UKRAYNA 2013’TEN BU YANA MÜCADELE EDİYOR"

Klich, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı verdiği mücadelenin 2013'te Avrupa Birliği'yle işbirliği anlaşmasını imzalamaktan vazgeçen eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı protestolarla başladığını anımsattı.

"Ukraynalılar, Rusya’nın değil Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyor” diyen Klich, savaşın aynı zamanda Ukraynalıların geleceğini de belirleyeceğini ifade etti. Klich, “Bu savaş Ukrayna’nın gelecek planlarına karşı yapılıyor” diye konuştu.

“Ukraynalılar sadece kendi bağımsızlıkları ya da gelecekleri için değil aynı zamanda Polonya'nın güvenliği için de savaşıyor.” ifadesini kullanan Klich, çatışmanın iki ülke arasındaki bir savaş değil, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı bir savaş olduğuna dikkat çekti.

Klich, "Ukrayna’ya ağır silahların verilmesi ve ülkenin operasyon gücünün artırılması gerekiyor. Müttefikler mümkün olan en kısa zamanda Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeli” dedi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğini “hayati” olarak nitelendiren Klich, “Bakan olduğum dönemde Türkiye’yle çok sıkı bir dostluğumuz ve işbirliğimiz vardı. Türk hükümetinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınmasını kolaylaştıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

Polonya ve Slovakya, geçen hafta Ukrayna'da kullanılması için savaş uçağı göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep etmişti.

Kaynak: AA