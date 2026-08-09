Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan Kötü Haber: Kanser Vücuduna Yayıldı!

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanserinin yayıldığını, kemiklerine metastaz yaptığını duyurdu.

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Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan Kötü Haber: Kanser Vücuduna Yayıldı!
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Hunter Biden, BBC'ye verdiği mülakatta, "agresif prostat kanseri" teşhisi konulan eski Başkan Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

KANSER YAYILDI

Kanserle mücadeleyi "izlemesi zor" şeklinde nitelendiren Hunter Biden, babası Joe Biden'ın kanserinin yayıldığını, kemiklerine ve başka bölgelere metastaz yaptığını belirtti.

2025 YILINDA AÇIKLAMIŞLARDI

Biden'ın ofisinden Mayıs 2025'te yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Sözcüsü, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı'nın prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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