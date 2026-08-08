İran'dan ABD’ye Çağrı: 'Anlaşma İçin En Uygun Zaman'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’yle anlaşmaya varmak için 'şu anın en uygun zaman' olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, ABD'nin hâlâ 'güvenilmez' olduğunu ifade etti.

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İran'dan ABD’ye Çağrı: 'Anlaşma İçin En Uygun Zaman'
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Pezeşkiyan, 'Gazeteciler Günü' dolayısıyla İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'yle anlaşma ihtimaline ilişkin konuşan Pezeşkiyan, İran’ın mevcut durumda güçlü olduğunu savundu. Pezeşkiyan, "Eğer bir anlaşmaya varılmasından bahsediliyorsa bence şu an bir anlaşma için en uygun zaman çünkü ülkede birlik, güç ve dayanışma var. Bildiğim kadarıyla İran bu savaşta ve bu çatışmada galip ve güçlü olarak kabul ediliyor" dedi.

'ANLAŞMA ZEMİNİ KORUNMALI'

Savaşların anlaşmazlıkları tek başına çözemeyeceğini belirten Pezeşkiyan, hükümetinin ABD ile haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde barış arayışını sürdürmek istediğini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik çözüm için anlaşma zemininin korunması gerektiği mesajını verdi.

Ancak İran Cumhurbaşkanı, Washington’a yönelik güvensizliğin sürdüğünü de açıkça dile getirdi. ABD’nin İran açısından hâlâ 'güvenilmez' olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, anlaşma zemininin yeniden kurulabilmesi için Washington’ın güven ortamını yeniden tesis etmesi gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan, “ABD’nin oluşturduğu güvensizlik ortamından vazgeçmesi ve güvenin yeniden tesis edilebilmesi şartıyla, mutabakatı yaklaşımımızın temeli haline getirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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