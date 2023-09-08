Beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart

Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Donald Trump'ın destekçileri, beyzbol maçında "Ya Trump ya Ölüm" ifadeleri içeren pankart açtı.

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Beyzbol maçında 'Ya Trump ya Ölüm' yazılı pankart

ABD'de New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan Yankees-Detroit Tigers maçında, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin, "Tanrı Amerika'yı Kutsasın" şarkısı çalarken "Ya Trump ya Ölüm" ifadelerinin bulunduğu pankartı açması, sosyal medyada destekçi buldu.

Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Yankees-Detroit Tigers maçında söz konusu pankartın açılmasına tepki gösterip "spora siyasetin karıştırılmasını" eleştirenler oldu.

"PROFESYONEL KIŞKIRTICI"

"Ya Trump ya Ölüm" etiketi, X sosyal medya platformunda gündem olurken, eski ABD Başkanı'nın destekçilerinin söylemlerini sertleştirdiği dikkat çekti.

Organize eden kişinin ABD'de bazı kamu alanlarına girişi yasaklanan ve kendini "profesyonel kışkırtıcı" olarak tanımlayan Dion Cini olduğu belirtildi.

Yankee Stadyumu'nda 2021'de de Trump destekçisi iki kişi "Trump Kazandı" mesajlı pankart açmış, güvenlikle yaşanan arbededen sonra stadyumdan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

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