Berlin ile Paris arasındaki gece treni geri dönüyor

Medyascope'un The Guardian'dan aktardığına göre, Avrupalılar düşük karbon emisyonlu seyahat seçenekleri arıyor. ÖBB Sözcüsü Bernhard Rieder dün (6 Eylül) yaptığı açıklamada, gece treninin 11 Aralık’ta başlayacağını söyledi. Tren, ilk aşamada haftada üç sefer yapacak; Ekim 2024’ten itibaren seferler günübirlik yapılacak.

Tren; Strasbourg, Mannheim, Erfurt ve Halle’de duracak. ÖBB’nin hedefi Mannheim’ı gece trenleri için bir merkez haline getirmek. Bu yüzden Brüksel-Viyana ve Paris-Viyana seferleri de şehirde duracak. Brüksel ve Paris’ten, Berlin ve Viyana’ya giden yolcular aynı trende farklı vagonlara binecek ve varış noktalarına gitmek üzere Mannheim’da vagonlar yeniden düzenlenecek.

Avusturyalı, Fransız ve Alman demiryolu şirketleri ilk olarak Aralık 2020’de bu hizmeti yeniden başlatmayı planladıklarını açıklamışlardı. Deutsche Bahn aralık ayında hizmetin yeniden başlayacağını doğrularken, Fransız SNCF yorum yapmadı.

Fransa ve Almanya ayrıca 2024 yılı sonundan itibaren Paris ve Berlin arasında hızlı tren hizmeti başlatmayı da planlıyor.