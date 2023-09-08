Canlı yayında telefonu düştü, bir anda iç çamaşırı göründü

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli üyesi ve iklim sorunları uzmanı Belçikalı araştırmacı François Gemenne'in katıldığı bir canlı yayında telefonunu düşürmesi ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

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İklim sorunları uzmanı François Gemenne bir televizyon kanalının canlı yayına uzaktan bağlanarak soruları yanıtlamak istedi. Canlı yayın sırasında masanın üzerinde bulunan telefon aniden düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Uzman ismin altında iç çamaşırı olduğu düşen kameranın açısında siyah boxerının görünmesiyle ortaya çıktı.

Fransız LCI kanalına konuk olarak Türkiye ve Yunanistan’daki şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalar yaptığı sırada François Gemenne’in görüntülü görüşme gerçekleştirdiği telefonu aniden düştü. Panikle kamerayı almaya çalıştığı sırada Gemenne’in iç çamaşırı gözüktü.

François Gemenne, canlı yayın kazası sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı tweette "Ahlak: Video konferans görüşmeleri için bile her zaman pantolon giyin." ifadelerini kullandı.

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