Eşinin ölümüne dayanamayan sanatçı aynı gün intihar etti

Ünlü Fransız sanatçı Ben Vautier, felç geçiren eşi Anne'in ölümünden saatler sonra Nice'deki evinde intihar etti.

Eşinin ölümüne dayanamayan sanatçı aynı gün intihar etti

Dünyaca ünlü sanatçı Ben Vautier, 60 yıllık eşinin ölümüyle yıkıldı. Felç geçiren eşinin ölümüne dayanamayan sanatçı, saatler sonra Nice'deki evinde intihar etti.

EŞİ OLMADAN YAŞAMAK İSTEMEDİ

İronik sloganlarıyla tanınan sanatçının eşi, geçtiğimiz çarşamba günü felç geçirerek yaşamını yitirdi. Annelerinden saatler sonra babalarını da kaybeden çiftin çocukları, "Onsuz yaşamak istemeyen ve yapamayan Ben, birkaç saat sonra evlerinde kendini öldürdü" dedi.

FLUXUS HAREKETİYLE ANILIYORDU

Ben takma adıyla tanınan Benjamin Vautier, İsviçre kökenli Fransız sanatçıdır. Grafik sanatçısı, heykeltraş ve plastik sanatçısı olan Vautier, 1950'li yılların sonunda tuhaf objeler ve plaklar sattığı bir laboratuar-butik açarak Fransa'nın Nice şehrinde kendini tanıtmaya başladı. Vautier, 1960'lı yılların sanat olarak unsurlarını kışkırtıcı tarzıyla bozmaya çalışan Fluxus hareketiyle biliniyordu.

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