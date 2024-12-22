Esad'ın Şam'dan Kaçışına İlişkin İlginç Detaylar Ortaya Çıktı

Suriye’nin kalbindeki çatışmalar ve ayaklanmalar Aralık ayının başlarında Beşar Esad yönetimini ağır bir yenilgiyle yüz yüze bıraktı. İsyancıların beklenmedik bir hızla başlattığı taarruz yıllardır Suriye’yi demir bir yumrukla yöneten iktidar klanını hazırlıksız yakaladı. Bu kez Esad için bir geri dönüş yolu yoktu.

8 Aralık sabahı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hayatını tamamen değiştirecek bir karar aldı. Yanında sadece birkaç sırdaşı vardı; bir kısmı sadık müttefik, bir kısmıysa yönetimin en önemli sırlarını taşıyan kişilerdi. Esad, ailesini ve iktidarını bırakıp Rusya’ya kaçtı.

'SEKRETERİ VE HAZİNEDARIYLA KAÇTI'

Esad’ın Hmeymim Rus askeri üssünden Moskova’ya doğru yola çıktığı uçakta, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mansur Azzam ve mali danışmanı Yasar İbrahim bulunuyordu. Bu iki isim, Esad’ın en güvendiği kişilerden biriydi. Mansur Azzam, Esad ailesinin gizli işlerini bilen bir "beyin" olarak tanınıyor, Yaser İbrahim ise rejimin mali imparatorluğunu yöneten kilit bir figürdü.

İçeriden bir kişi, alaycı bir tonda durumu şöyle özetliyordu: “Sekreteri ve hazinedarıyla birlikte kaçtı.”

KARDEŞİ HELİKOPTERLE IRAK'TAN GEÇTİ

Ancak bu kaçış Esad’ın ailesindeki herkes için planlanmamıştı. Kardeşi Mahir Esad Şam’da çatışmaların en yoğun yaşandığı anlarda elit Dördüncü Tümen’in başında bulunuyordu. Beşar’ın kaçış planlarından habersiz olan Mahir kendi yolunu bulmak zorunda kaldı.

Mahir Esad, çatışmalardan uzaklaşmak için Irak üzerinden helikopterle Rusya’ya ulaştı. Iraklı güvenlik kaynaklarına göre 7 Aralık’ta Irak’a ayak bastı ve burada beş gün geçirdi. Mahir’in eşi ve oğlu ise Lübnan üzerinden başka bir ülkeye geçerek izlerini kaybettirdi.

Bu sırada rejimin önemli isimlerinden biri olan eski güvenlik şefi Ali Memlük de farklı bir kaçış rotası çizdi. Memlük’ün Irak üzerinden Rusya’ya ulaştığı iddia edildi. Ancak Irak hükümeti hem Memlük’ün hem de Mahir’in ülkede bulunduğu iddialarını reddetti.

Kaçış yolları karmaşık ve tehlikeliydi. Beşar’ın yakın çevresinden bazı isimler, Lübnan’a sığınmayı tercih etti. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Bouthaina Shaaban, Beyrut üzerinden Abu Dabi’ye geçti. Baas Tugayları'nın başındaki Kifah Mücahid ise deniz yoluyla Lübnan’a ulaşmayı başardı.

Ancak herkes bu kaçış oyununda başarılı olamadı. Beşar Esad’ın kuzeni İhab Mahluf, Şam’dan kaçmaya çalışırken öldürüldü. Mahluf'un ikiz kardeşi İyad ise ağır yaralı olarak hayatta kaldı.

Bir zamanlar yönetimin en güçlü iş insanlarından biri olan ve "yolsuzlukların sembolü" olarak görülen Rami Mahluf ise yıllar önce Esad’ın gözünden düşmüştü. Ancak o, yönetimin çöküşünden önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kaçarak kendini güvenceye aldı.

Kaynak: AFP