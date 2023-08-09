Esad'dan Erdoğan ile görüşme açıklaması: "Onun koşulları altında gerçekleşemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam büyükelçilere yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin komşularıyla çözemeyeceği sorunlarının olmadığını söyledi.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden önce, Ankara’nın Suriye politikasında yaptığı değişikliği açıklamıştı. Suriye’de Esad yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, Dışişleri Bakanları ve istihbarat örgütlerinin görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu. Ancak iki ülke liderinin görüşmesi gerçekleşmedi.

ESAD’DAN ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI: ONUN KOŞULLARI ALTINDA GERÇEKLEŞMEZ

DW Türkçe’nin aktardığına göre; Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından Arap ülkeleriyle de ilişkileri askıya alınmıştı. Esad yönetimi son dönemde komşu ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini tekrar geliştirmeye başladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Syk News Arabia kanalı ile özel mülakatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası bir görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esad, "Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında gerçekleşemez" dedi.

NELER YAŞANDI?

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan yeni "normalleşme" sürecinde ilk üst düzey buluşma 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanları düzeyinde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve dönemin MİT Başkanı yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki dışişleri bakanları düzeyindeki toplantı ise Mayıs ayında Moskova'da yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır" denilmişti.

Söz konusu görüşmelerden sonra Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adımları kapsamında Esad ile Erdoğan'ın bir araya gelebileceği belirtiliyordu.