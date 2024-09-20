Esad Rejiminden İdlib'e Saldırı: Ölü ve Yaralılar var

Suriye'de Esad rejimi, İdlib'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Esad Rejiminden İdlib'e Saldırı: Ölü ve Yaralılar var

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in batısındaki Taftanaz beldesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 1 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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