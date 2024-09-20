Yüzlerce Aktivist Brüksel'de İklim Gösterisi için Toplandı

Göstericiler, Merkez Tren İstasyonu önünde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla toplandı.

"İklim için Gençlik" hareketinin düzenlediği gösteride dünya genelinde iklim değişikliğine dikkat çekilen konuşmalar yapıldı, konserler verildi.

Hareketin sözcüsü Hana isimli genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimin her zamankinden daha önemli olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "İnsanların, özellikle de politikacıların bunu önemsemesini istiyoruz. Bunu gündemlerine almalarını istiyoruz." dedi.

Bu organizasyonun, 20-27 Eylül'de dünyanın birçok bölgesinde düzenlenecek gösterilerin parçası olduğuna dikkati çeken Hana, Aralık 2023'te Avrupa'nın her yerinden aktivistlerin katılımıyla 25 bin kişilik gösteri organize ettiklerini ancak bu sene bütçe yetersizliği nedeniyle daha küçük çaplı yapıldığını belirtti.

Gösterinin katılımcılarından "İklim için Büyükbabalar" hareketinin sözcüsü Dirk Van Esbroeck de "20'sinden 27'sine kadar dünya çapında özel bir protesto haftası var. Tüm dünyada İklim için Gençlik Hareketinin şubeleri tarafından başlatılan gösteriler devam ediyor. Bu hareket ve bizim grubumuz, birbirine bağlı kuruluşlar. Belçika'daki İklim Koalisyonunun birer parçasıyız. Belçika'da gelecek ay düzenlenecek yerel seçimler öncesinde iklimi siyasi gündeme sokmak istiyoruz." diye konuştu.

Van Esbroeck, "Belçika'da Ekonomi Bakanlığının verilerine göre fosil yakıt sektörü yıllık 20 milyar avro ile sübvanse ediliyor. Karbon emisyonlarını düşürmemiz gereken şu zamanda bu, bir skandal. Değişmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

EVLERE İZOLASYON TAVSİYESİ

Gösteriye katılan Leuven Üniversitesinden Çevre Bilimleri Profesörü Jean Pascal van Ypersele de "İklim ve biyolojik çeşitliliğin, diğer çevresel ve sürdürülebilir kalkınma konularıyla birlikte, gerçekten daha fazla ilgi görmesi gerekiyor. Bu sorunların çözümüne daha fazla ilgi göstermezsek bunun bedelini bugünün çocukları ödeyecek. Onlara saygımız varsa bundan gerçekten kaçınmalıyız." diye konuştu.

Van Ypersele, alınması gereken en öncelikli önlemin fosil yakıtları bir an önce terk etmek olduğunu vurgulayarak, bunun kısa vadede başarılamayacak bir hedef olmakla birlikte temiz enerji kaynaklarına geçişe odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Evlerde alınabilecek en somut önlemlerden birinin ise izolasyon yaptırmak olduğunu belirten van Ypersele, şunları kaydetti:

"Evleri daha iyi yalıtılmışsa çok daha az enerjiye ihtiyaç duyacaklardır. Bu, hem iklimi ve hem cüzdanları korumak için çok somut bir yoldur. İlk etapta maliyetli olsa da ve zaman gerektirse de bu uzun vadede enerji faturalarını büyük oranda düşürecektir. "

Kaynak: AA