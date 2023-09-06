ABD ile Ermenistan’dan ortak askeri tatbikat

Ermenistan Savunma Bakanlığı, önümüzdeki hafta ABD ile ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu.

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ABD ile Ermenistan’dan ortak askeri tatbikat

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11-20 Eylül arasında ABD ile “Kartal-Ortak 2023” tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi.

Tatbikatının amacının, Ermeni ordusunun uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu ifade edildi. Tatbikata katılacak asker sayısına dair bilgi paylaşılmadı. Güney Kafkasya’da nüfuzunu sürdüren Rusya’nın tatbikattan rahatsız olacağı belirtiliyor.

“RUSYA BU BÖLGENİN KESİNLİKLE AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

Ermenistan’da askeri üssü bulunan Rusya, kendisini 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği’nin parçası olan Güney Kafkasya bölgesinin önde gelen gücü olarak görüyor. Rusya ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasında krizin sürdüğü Dağlık Karabağ’da barış gücü bulunduruyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hafta sonu bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda Rusya’nın, Azerbaycan’a karşı Ermenistan’ı korumada başarısız olduğunu ifade etmişti. Paşinyan, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının, Ermenistan’ın tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına geldiğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın sözlerine katılmadığını ifade etmişti.

“Rusya bu bölgenin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Peskov, "Rusya bu bölgedeki durumu istikrara kavuşturmada tutarlı ve çok önemli bir rol oynuyor. Bu rolü oynamaya devam edeceğiz” diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Rusya Ermenistan
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