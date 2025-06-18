Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye'ye Geliyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 20 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye 20 Haziran'da resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA