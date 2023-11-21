Erdoğan: 'Öncelikli amacımız Gazze'de ateşkes'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

"AMACIMIZ GAZZE'DE KALICI ATEŞKES"

Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda "Öncelikli amacımız Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaşması" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, sayın bakanlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2020'deki ziyaretimin ardından yeniden Cezayir'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Şahsıma gösterilen hüsnükabul dolayısıyla kardeşime teşekkür ediyorum.

Sayın Tebbun'la yüksek düzeyli konseyin kuruluşuna karar vermiş ilk toplantıyı Ankara'da yapmıştık. Bugün konseyin ikinci toplantısını yaptık, verimli görüşme gerçekleştirdik. Hayata geçirilecek projelerin yakın takipçisi olacağız.

CEZAYİR'İN ÜLKEMİZDEKİ YATIRIMLARINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Türkiye ve Cezayir asırlardır süren dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip. 5,3 milyarlık ticaretin 6 milyar yakalamasını hedefliyoruz. 10 milyarlık ticareti de gayretlerimizi artırarak inşallah başaracağız. Tercihli ticaret anlaşmasının bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Sayın Tebbun'un çabalarını izliyoruz. Şirketlerimizin en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcı olması ile iftihar ediyoruz. Cezayir'in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. Cezayir'in altyapı yatırımlarında şirketlerimizin olması gurur vericidir. Enerji ve yenilenebilir enerjideki ilişkileri yeni ortaklıklarla çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini gösterdi. Savunma sanayisinde de potansiyeli görüyoruz ve bu alanda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Karşılıklı kültür merkezlerinin açılması için çalışmalarımızı hızlandırdık.

İSRAİL SALDIRILARINI KABUL ETMİYORUZ

Filistin'deki insani dramı da konuştuk. Cezayir en güçlü desteği veren ülkelerden. Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul gibi mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması barbarlıktır.

Önceliğimiz ateşkes ve insani yardımların bölgeye intikalidir. Sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Adil bir barış için bölge ülkelere garantör ülke olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.

İSRAİL SALDIRILARINI KABUL ETMİYORUZ

Filistin'deki insani dramı da konuştuk. Cezayir en güçlü desteği veren ülkelerden. Filistin meselesinde Cezayir'in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul gibi mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması barbarlıktır.

Önceliğimiz ateşkes ve insani yardımların bölgeye intikalidir. Sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Adil bir barış için bölge ülkelere garantör ülke olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık."