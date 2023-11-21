Lübnanlı Al-Mayadeen TV ekibi İsrail saldırısında öldürüldü

Lübnan'ın İsrail sınırı yakınlarında roketle öldürülen üç kişiden ikisinin basın çalışanı olduğu açıklandı.

Lübnan'ın Al-Mayadeen televizyonu, iki çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı, "Tair Harfa bölgesine yönelik düşman bombardımanında üç vatandaş, iki gazeteci ve bir sivil, öldü" denildi.

Al-Mayadeen, "Muhabir Farah Omar ve kameraman Rabih Maamari'nin İsrail saldırısında öldürüldüğünü" söyledi.