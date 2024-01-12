Epstein iddianamesinde adı geçen Turabi Fırat konuştu: Adaya hiç gitmedim

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın kurduğu çocuk istismarı ve fuhuş ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Epstein hakkındaki 943 sayfalık iddianamenin içerisinde Banu Küçükköylü ile Turabi Fırat isimli iki Türk vatandaşının da adlarının yer alıyordu. Her iki ismin de Epstein’in uçağına bindiği öne sürüldü.

Turabi Fırat'ın, ABD'nin Florida eyaletindeki bir otelde yiyecek içecek müdürü olduğu ve iş amaçlı olarak Epstein'ın uçağına bindiği iddia ediliyor.

Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'in haberine göre, Muşlu Fırat uzun yıllar gemilerde garson olarak çalıştıktan sonra, 25 yıl önce Florida'nın West Palm Beach ilçesine yerleşti. Burada lüks bir otelde çalışmaya başlayan Fırat, halen burada ikamet ediyor.

Turabi Fırat, dosyada adının geçtiğini Almanya’da haberi okuyan kayınbiraderi arayınca dün öğrenmiş. Fırat, adının neden dosyaya girdiğini merak ettiğini ve öğrenmek için çabaladığını söyledi.

'EPSTEİN'I TANIMIYORUM AMA SİMASI YABANCI GELMİYOR'

İddialarla ilgili sorulara yanıt veren Fırat, Epstein’ı şahsen tanımadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben zenginlerin geldiği The Breakers Hotel’de garsonluk yapıyorum. Akşamları da sadece üyelere hizmet veren Club Colette adlı bir restoranda çalışıyorum. Oraya da zenginler geliyor. Bu nedenle Epstein’i tanımıyorum ama siması da yabancı gelmiyor. Çünkü bulunduğum yerlere geldiyse mutlaka servis yapmışımdır. Adaya gelen bütün insanların siması yabancı gelmiyor. Ancak Epstein gibi biriyle özel bir arkadaşlığım yok. Çünkü farklı seviyelerdeyiz. Milyarder biri. Bizimle muhatap olmaz."

'EPSTEİN'IN UÇAĞINA BİNMEDİM'

Epstein'ın adası olan bilinen Little Küçük Saint James Adası'na da gitmediğini belirten Fırat, "Yıllar önce Alman olan eşimle burada Exuma adlı turistik bir adaya 2019’da gezmeye gitmiştik. Ancak içinde bizim gibi 5-6 kişinin olduğu dolmuş benzeri bir uçakla gittik. Epstein'in uçağı gibi lüks bir uçakla gitmedik. Epstein’in adasına da gitmedik. Şayet bahsedilen ada Exuma adası ise orası kalabalık bir yerdi herkes vardı. Epstein’ın adasına belli insanlar gidiyordur. O adaya da muhtemelen başkanlar zenginler gidiyordur. Benim o adaya davet edilme şansım da yok. Garson olarak da gitmedim çünkü muhtemelen kendi bildikleri özel elemanlarını çalıştırıyorlardır" dedi.

Fırat, ayrıca iddianamede adı geçen Prens Andrew’i de özel olarak tanımadığını belirtti.

İddianamede adı geçen Banu Küçüköylü’yü de tanımadığını belirten Fırat, "Çalıştığım otelde bir Banu vardı ama aynı kişi değil. Çünkü benim tanıdığım Banu genç biri. Ancak haberde adı geçen kişi şu an 50’lerinde" dedi.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken istismar ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtmişti.