Dışişleri'nden İsrail'e soykırım tepkisi: Dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar

İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davası için belge sağladığını söylemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

DIŞİŞLERİ: DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKME ÇABASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, Gazze'deki felaketin gerçek nedeninin İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri olduğunu belirterek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.