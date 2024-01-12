Putin'in hiç söz etmediği kızından söyleşi: Rusya merkezine insanı koyan bir devlet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük kızı Maria Vorontsova, Rusya'yı "merkezine insanı koyan bir devlet" diye niteledi.

Putin, siyasi kariyeri boyunca kamuya yaptığı açıklamalarda Vorontsova ve küçük kızı Katerina Tikhonova'dan hiç söz etmedi. Moscow Times'ın haberine göre Kremlin, Putin'in iki kızının hayatıyla ilgili birçok detayı sır olarak saklamak için yıllar boyunca yoğun mesai harcadı.

Basına nadiren demeç veren Vorontsova'nın, 16 Aralık'ta Moskova Belediye Başkanlığı Ofisi'yle bağlantılı kar amacı gütmeyen kuruluş Medtech.Moscow'a bir söyleşi verdiği ortaya çıktı.

Söyleşide Vorontsova, "Bizim için insan hayatı en üst değerdir" diyor. Putin'in kızı, ayrıca "Rusya'nın insanı merkezine koyan bir devlet olduğunu" iddia etti.

Bir endokrinolog olan Vorontsova, tıp dünyasındaki ilerlemelerin yanı sıra edebiyat, müzik ve spora ilgisinden de söz etti.

Söyleşide Vorontsova'nın Putin'le bağlantısından hiç söz edilmedi.

ABD ve birçok Batılı devlet, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'yı topyekun işgal girişiminden sonra Vorontsova ve Tikhonova'ya yaptırım uygulamıştı.

Söyleşi, Rus sosyal medya platformu Vkontakte'de 225 bin defa izlendi.