İskoçya Başbakanı'nın Gazze'deki yakınlarına Türkiye'den geçici koruma

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, İngiltere'nin The Guardian gazetesine verdiği mülakatta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kardeşinin eşi ve çocuklarının 'Türkiye hükümetinin müdahalesiyle' bölgeden çıkarıldığını ve geçici koruma statüsüyle Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Gazze'deki kardeşinin eşi ve çocuklarını İngiltere'ye getirebilmek için hükümetten Ukraynalılara uyguladığı vizenin benzerini uygulamaya geçirmesini istedi. El-Nakla, Ukraynalılara uygulanan vize programı sayesinde birçok kişinin savaştan kurtulduğunu belirterek, "Özellikle İngiltere'de aile üyeleri bulunan Gazzelilerin de aynı hakka sahip olması gerek" değerlendirmesinde bulundu.

KARDEŞİNİN EŞİ VE DÖRT ÇOCUĞU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendiren El-Nakla, "İlk kez ders kitaplarında okuduğumuz soykırımı gerçek zamanlı görüyoruz" ifadesini kullandı.

Nadia El-Nakla, Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çağrısıyla toplanan ve Gazze'de ateşkes isteyen lider eşleri zirvesine katıldığını, Türkiye'nin 'kısa süreli mülteci statüsü' vereceği Gazzeli aile üyelerinin listesini İsrail'e ilettiğini, listede kendi kardeşi ve ailesinin isimlerinin de bulunduğunu ancak daha sonra büyük olasılıkla İsrail'in kardeşinin adını listeden çıkardığını belirtti.

Bu nedenle yalnızca yengesi ve 4 yeğeninin Gazze'den çıkarıldığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü kaydeden El-Nakla, "Güvende oldukları için çok mutluyum. Kardeşim, çocuklarını kurtardığımız için bize sürekli teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ÜLKEMDE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

El-Nakla, aile üyelerini İskoçya'ya getirecek yöntemlerin eksikliğinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum çünkü kendi kardeşimi kendi evime getirme hakkım yok. Karşıdaki evde haklı olarak Ukraynalı aileyi ağırlayan insanlar var ama ben kendi kardeşimi ağırlayamıyorum ve bu, beni çok üzüyor. Burada doğdum, vergilerimi ödüyorum, topluma katkıda bulunuyorum ancak beni temsil etmesi gereken hükümet böyle bir iş yapıyor" dedi.

'SEÇMENLER GAZZE TUTUMUNU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK OY VERMELİ'

Bu yılın ikinci yarısında düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin değerlendirme yaparken partilerin Gazze'ye ilişkin tutumunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini kaydeden El-Nakla, İngiliz siyasetinin ABD dış politikasını takip ettiğini öne sürdü ve "Her ne kadar mecliste 'Filistinlilerin hayatı önemlidir.' söyleminde bulunsalar da İngiltere hükümeti, Filistinlileri önemsemiyor" görüşünü paylaştı.

El-Nakla, ana muhalefet İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer'ı kendisini "insan hakları avukatı" olarak tanımlasa da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaması konusunda eleştirerek, "Bir sonraki başbakan olmayı çok istiyor ama bunlar hangi tarafta yer aldığını gösteren siyasetteki önemli noktalardır" değerlendirmesinde bulundu.

ANNE VE BABASI, DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Anne ve babasının, gelinleri ve torunlarına destek için Türkiye'ye gittiğini anlatan El-Nakla, "Annem Gazze'deyken 'Dünya, burada olanları görseydi yaşananlara engel olurdu' diye düşünüyormuş. Şimdi yaşananları izliyor ve kimse yardıma gitmiyor" ifadesini kullandı. Nadia El-Nakla, Gazze'den çıkamayan kardeşinin ise acil servis doktoru olarak görevine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onu rahatlatmak için söyleyecek hiçbir söz yok. Kur'an'daki 'Her zorlukla beraber bir de kolaylık vardır.' ayetini hatırlatıyorum ve kolaylığın yakın olduğunu söyledim. Bana, 'O ayeti günde 100 kere okuyorum.' dedi. Gerçekten çok yorgunlar ve hiç mola vermiyorlar."

İskoçya Başbakanı Yusuf'un eşi ve Dundee'de belediye meclis üyesi olan El-Nakla'nın ailesi, Gazze'ye saldırılar başladığında bölgede bulunuyordu. El-Nakla'nın annesi Elizabeth ve babası Macid, saldırıların 28'inci gününde Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçerek Gazze'den ayrılabilmişti.