Amazon ormanlarında binlerce yıllık devasa antik kent bulundu

Ekvador'un doğusunda Upano bölgesinde Amazon ormanlarında binlerce yıldır yeşil bitki örtüsü ile kaplanmış devasa bir antik kent bulundu.

Bulunan antik kentin zengin topraklarda ancak aynı zamanda toplumun yok olmasına da yol açmış olabilecek bir yanardağın gölgesinde yer aldığını kaydeden bilim insanları, evler ve meydanların birbirine 'şaşırtıcı' yollar ve kanallarla bağlandığını ifade etti.

10 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Arkeologlar antik şehrin 2 bin 500 yıl önce kurulmuş ve insanların da yaklaşık bin yıl yaşam sürmüş olma ihtimali üzerinde duruyor. Antik kentte kaç kişinin yaşadığı bilinmese de bilim insanları 10 bin kişinin yaşamış olabileceğini ifade ediyor.

"BAKIŞIMIZIN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Stephen Rostain, "Burası, Amazon’da bildiğimiz diğer antik yerlerden daha eski. Avrupai bir medeniyet bakışımız var ancak, antik kentin bulunması bize medeniyet ve kültür hakkında bakışımızın değişmesi gerektiğini gösteriyor. Bu keşif, Amazon kültürüne bakışımızı değiştirdi. Çok sayıda insan küçük gruplar halinde, büyük ihtimalle çıplak, avcı ve toplayıcı olarak resmediliyordu ancak bu keşif insanların karmaşık kent yaşamı sürdüğünü gösteriyor" dedi.

LAZER TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Arkeologlar çalışmalarını, 300 kilometrekarelik alanda kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altındaki kalıntıları da belirleyebilen havadan lazer teknolojisi kullanarak gerçekleştirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem