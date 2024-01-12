ABD'de askeri helikopter düştü

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

ABD'de askeri helikopter düştü

ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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