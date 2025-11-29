Endonezya’daki Felakette Can Kaybı 303'e Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 303’e yükseldi. Afetle Mücadele Ajansı, arama kurtarma çalışmalarının ilerlemesiyle yeni cansız bedenlere ulaşıldığını, 500’den fazla yaralının tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

BİRÇOK BÖLGEYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Kapalı yollar ve kötü hava nedeniyle birçok bölgeye henüz erişilemediği, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi. Binlerce ev, köprü, demir yolu hattı ve tarım alanı zarar görürken, binlerce aile güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, Sumatra’nın kuzeyinin en ağır etkilenen bölge olduğunu, arama çalışmalarının zorlu arazi şartlarında güçlükle devam ettiğini duyurdu. Meteoroloji Ajansı, yağışların birkaç gün daha süreceğini açıkladı.

Kaynak: AA