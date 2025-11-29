Endonezya’daki Felakette Can Kaybı 303'e Çıktı!

Endonezya’da günlerdir süren olumsuz hava koşulları can kayıplarını artırdı. Yetkililer, kapalı yollar ve kötü hava nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdüğünü açıkladı.

Endonezya’daki Felakette Can Kaybı 303'e Çıktı!
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 303’e yükseldi. Afetle Mücadele Ajansı, arama kurtarma çalışmalarının ilerlemesiyle yeni cansız bedenlere ulaşıldığını, 500’den fazla yaralının tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Endonezya’daki Felakette Can Kaybı 303'e Çıktı! - Resim : 1

BİRÇOK BÖLGEYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Kapalı yollar ve kötü hava nedeniyle birçok bölgeye henüz erişilemediği, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi. Binlerce ev, köprü, demir yolu hattı ve tarım alanı zarar görürken, binlerce aile güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, Sumatra’nın kuzeyinin en ağır etkilenen bölge olduğunu, arama çalışmalarının zorlu arazi şartlarında güçlükle devam ettiğini duyurdu. Meteoroloji Ajansı, yağışların birkaç gün daha süreceğini açıkladı.

Endonezya 6.6'lık Depremle SallandıEndonezya 6.6'lık Depremle SallandıDünya

Dünya Tarihinin En Büyük 20 Depremi Açıklandı! Şiddetleri ve Kayıplarıyla Felaket Listesi KorkuttuDünya Tarihinin En Büyük 20 Depremi Açıklandı! Şiddetleri ve Kayıplarıyla Felaket Listesi KorkuttuYaşam

Endonezya’da Heyelan Faciasında Can Kaybı Arttı, 20’ye YükseldiEndonezya’da Heyelan Faciasında Can Kaybı Arttı, 20’ye YükseldiDünya

Kaynak: AA

Endonezya
