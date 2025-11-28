Airbus’tan Acil Kodlu Duyuru! Binlerce Uçakta Güvenlik Açığı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupalı üretici Airbus, A320 ailesine ait çok sayıda uçakta acil yazılım güncellemesi yapılacağını duyurdu. Reuters'ın Airbus açıklamasından aktardığına göre geri çağırma, dünya genelinde kullanılan 11 bin 300 A320 ailesi uçağından yaklaşık 6 binini kapsayacak. Endüstri kaynakları, bu uçakların üçte ikisinin kısa süreli olarak eski yazılım sürümüne döndürülerek uçuşlardan çekileceğini belirtiyor. Ancak yüzlercesinde donanım değişimi gerekebileceği, bunun da haftalar süren bakım süreçlerine yol açabileceği ifade ediliyor. Kararın, ABD’de yılın en yoğun seyahat döneminden hemen önce duyurulması, hem havayollarında hem yolcular arasında ciddi aksamalara neden olabileceği endişesini artırdı.

SÜRECİ NE TETİKLEDİ?

Geri çağırma kararı, 30 Ekim’de JetBlue’nun Cancun–Newark seferini yapan uçakta yaşanan kontrol kaybı sonrası hızlandırıldı. Flight 1230 seferi sırasında meydana gelen problem nedeniyle uçak Tampa’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı; ani irtifa kaybı sırasında bazı yolcular hastaneye kaldırıldı. Airbus verilerine göre, 6 bin 440’ı A320 modeli olmak üzere toplam 11 bin 300 A320 ailesi uçağı dünya genelinde aktif olarak hizmet veriyor. A320 ailesi, ticari havacılıkta en yaygın kullanılan dar gövdeli uçak serisi konumunda.

