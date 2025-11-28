Airbus’tan Acil Kodlu Duyuru! Binlerce Uçakta Güvenlik Açığı

Airbus, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabildiğinin tespit edilmesi üzerine A320 ailesine ait yaklaşık 6 bin uçağı acil yazılım geri çağırmasına aldı. Onlarca uçakta donanım değişimi gerekebilir.

Son Güncelleme:
Airbus’tan Acil Kodlu Duyuru! Binlerce Uçakta Güvenlik Açığı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupalı üretici Airbus, A320 ailesine ait çok sayıda uçakta acil yazılım güncellemesi yapılacağını duyurdu. Reuters'ın Airbus açıklamasından aktardığına göre geri çağırma, dünya genelinde kullanılan 11 bin 300 A320 ailesi uçağından yaklaşık 6 binini kapsayacak. Endüstri kaynakları, bu uçakların üçte ikisinin kısa süreli olarak eski yazılım sürümüne döndürülerek uçuşlardan çekileceğini belirtiyor. Ancak yüzlercesinde donanım değişimi gerekebileceği, bunun da haftalar süren bakım süreçlerine yol açabileceği ifade ediliyor. Kararın, ABD’de yılın en yoğun seyahat döneminden hemen önce duyurulması, hem havayollarında hem yolcular arasında ciddi aksamalara neden olabileceği endişesini artırdı.

Airbus’tan Acil Kodlu Duyuru! Binlerce Uçakta Güvenlik Açığı - Resim : 1

SÜRECİ NE TETİKLEDİ?

Geri çağırma kararı, 30 Ekim’de JetBlue’nun Cancun–Newark seferini yapan uçakta yaşanan kontrol kaybı sonrası hızlandırıldı. Flight 1230 seferi sırasında meydana gelen problem nedeniyle uçak Tampa’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı; ani irtifa kaybı sırasında bazı yolcular hastaneye kaldırıldı. Airbus verilerine göre, 6 bin 440’ı A320 modeli olmak üzere toplam 11 bin 300 A320 ailesi uçağı dünya genelinde aktif olarak hizmet veriyor. A320 ailesi, ticari havacılıkta en yaygın kullanılan dar gövdeli uçak serisi konumunda.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uçak
Son Güncelleme:
En Kötü Yangın Felaketi... Hong Kong'da Can Kaybı Artıyor, Yüzlerce İnsan Kurtarılmayı Bekliyor Hong Kong'da Can Kaybı Artıyor, Yüzlerce İnsan Kurtarılmayı Bekliyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Hamaney’den ‘Trump’a Mektup’ İddialarına Yanıt Hamaney’den ‘Trump’a Mektup’ İddialarına Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Dizilerin ve Filmlerin Aranılan İsmiydi... Ehliyetine El Konulunca Boğaz Köprüsü'nden Atladı Dizilerin ve Filmlerin Aranılan İsmiydi... Ehliyetine El Konulunca Boğaz Köprüsü'nden Atladı
Komisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya Çıktı İşte Öcalan’ın Görüşmedeki 'CHP' Mesajı
Anne ve Oğlunun Gizemli Ölümünde Çarpıcı Detay! Şüphelerin Toplandığı İsim Şok Etti Anne ve Oğlunun Gizemli Ölümünde Çarpıcı Detay!
Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi
Börekçide Skandal! Son Kullanma Tarihi 3 Yıl Geçmiş... Savunması 'Pes' Dedirtti Börekçide Skandal! Son Kullanma Tarihi 3 Yıl Geçmiş...