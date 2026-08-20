Endonezya'da Korkutan Deprem! 5,7 Büyüklüğünde Sarsıntı
Endonezya'nın Ruteng kasabası yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Endonezya'daki depremin merkez üssünün Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.
Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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