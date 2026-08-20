ABD Tarihinde Bir İlk! Toplam Kamu Borcunda Tarihi Rekor Kırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 18 Ağustos itibarıyla toplam borç tutarına ilişkin verileri açıkladı. Yayımlanan verilerle birlikte ABD'nin toplam kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı.

KAMU BORCU 30 TRİLYON DOLARDAN FAZLA

Hazine Bakanlığı verilerine göre borç stokunun detaylarında kamunun elinde tuttuğu borç miktarı 32 trilyon 265 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, hükümet içi borçlar 7 trilyon 781 milyar doları buldu. Bu verilerle birlikte ABD'nin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

5 YILDAN KISA SÜREDE 10 TRİLYON DOLARLIK ARTIŞ

ABD'nin kamu borcu 2022 yılının başında 30 trilyon dolar seviyesini aşmıştı. Son veriler, borç yükünün 5 yıldan kısa bir süre içinde 10 trilyon dolar tırmandığını ortaya koydu. Bu yılın başında ise kamu borcu 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) ve bütçe uzmanlarının değerlendirmelerine göre söz konusu rekor artışta; pandemi döneminde devreye sokulan teşvik paketleri, yükselen faiz maliyetleri ve yapılan vergi indirimleri etkili oldu.

Kaynak: AA