Endonezya 6 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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