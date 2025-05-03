Endonezya 6 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı

Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya 6 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Gorontalo'nun yaklaşık 165 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 110 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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