Gazze Hükümeti: İsrail, Gıda Kaynaklarını Sistematik Şekilde Yok Ediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, "Gazze Şeridi'nde Sivilleri Aç Bırakmak ve Gıda Kaynaklarını Yok Etmek: İsrail İşgali, Soykırım Suçu İşlemek Amacıyla Gıdayı Savaş Silahı Olarak Kullanıyor" başlıklı bir bildiri paylaştı. Bildiride, İsrail'in Gazze'de fırınları, yardım merkezlerini, hayır kurumlarını, çiftlikleri, su kuyularını ve gıda depolarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 19 aydır savaş suçu işlediği aktarılan bildiride, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1977 tarihli ek protokol ile 1998 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'ne göre soykırım yapıldığı vurgulandı.

Bildiride, Gazze'ye giden insani yardımların İsrail tarafından kasıtlı olarak engellendiği hatırlatılarak, "Gazze'de 2 milyon 400 binden fazla sivilin açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığının" altı çizildi.

Uluslararası hukuka göre zorla aç bırakmanın bir savaş suçu olduğuna dikkati çekilen bildiride, uluslararası hukuku birçok açıdan ihlal edenlerin uluslararası mahkemede yargılanarak hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZ

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

Kaynak: AA