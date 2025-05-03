Gazze'de Çoğu Bebek ve Çocuk 57 Kişi Açlıktan Öldü

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, bölgeye saldırılarına devam eden İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardım ile ilaç girişini engellemesi nedeniyle yaşamını yitirenlere ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu bebek ve çocuk, 57 kişinin açlıktan öldüğü ve bu sayının artmasından endişe edildiği vurgulanan açıklamada, "Şehit sayısı, aç bırakma politikası nedeniyle yükseliyor. Sayının da artması bekleniyor. Çünkü sınır kapıları kapalı tutuluyor; mama, besin takviyeleri ve onlarca çeşit ilacın girişi engelleniyor." denildi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık kaynakları, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesinde Cinan Salih es-Sekkafi isimli bebeğin yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Medya ofisi, İsrail’in "gıdayı savaş silahı olarak kullandığını" ve 2,4 milyondan fazla Filistinliye yönelik ağır bir kuşatma uyguladığını belirtti.

Açıklamaya göre, İsrail 2 Mart'tan beri sınır kapılarını kapalı tutuyor ve bu da çocuklar başta olmak üzere hasta ve yaşlı birçok insanın ölümüne neden oluyor.

Uluslararası toplumun, Gazze'deki soykırım suçlarına sessiz kalmasının da kınandığı açıklamada, uluslararası kuruluşlarının ve insan hakları örgütlerinin acilen harekete geçmesi istendi ve tüm sınır kapılarının açılması, gıda ve ilaç girişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA