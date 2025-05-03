Kuzey Makedonya'da Hıdrellez Coşkusu

Kuzey Makedonya'da 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri'nin resmi açılış töreni düzenlendi.

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Kuzey Makedonya'da Hıdrellez Coşkusu

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Hıdırellez Bahar Şenlikleri, Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen törenle İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri ve siyasiler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in yanı sıra Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri temsilcileri, Türkiye'den farklı kuruluş temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek şenliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Baharın gelişinin, Anadolu'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Orta Doğu ve Orta Asya'ya kadar birçok yerde coşkuyla kutlandığını hatırlatan Ulusoy, Kuzey Makedonya'da yaşayan etnik toplulukların da baharın gelişini kutladığını söyledi.

Kaynak: AA

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