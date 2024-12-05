En Popüler Bebek İsimleri Açıklandı: İngiltere'de Muhammed Adı Yine Birinci Sırada

İngiltere ve Galler'deki erkek bebekler için tercih edilen en popüler isim görenleri şaşırttı. Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre 2023'te 4 bin 600'den fazla erkek çocuğa Muhammed isminin verildiği açıklandı. ONS verileri sadece 'Muhammed' isminin birinci sırada olduğunu söylese de ismin farklı yazılımlarının da olduğu göz önüne alındığından bu rakam olduğundan çok daha fazla çıkabilir.

ONS her yıl bebek isimlerini analiz ederek belirli isimlerin nasıl gözden düştüğünü veya popülerliğini nasıl artırdığını gösteren eğilimleri açıklıyor. Buna göre bir önceki senenin birincisi Noah, ikinci sırada yer alırken üçüncülük Oliver'a kaldı.

Olivia, kız isimleri listesinde üst üste sekizinci yıl zirvede kalırken, Amelia ve Isla isimleri takip etti.

Sıralamada en yüksek sıçramayı yapan ismin 637. sıradan 100. sıraya çıkan Bodhi olduğu açıklandı.

BARBİE VE OPPENHEİMER ETKİSİ

Analizler, 2023'de Dünya gündemine oturan Barbie ve Oppenheimar filmlerinde başrol oynayan Margot Robbie ve Cillian Murphy'in ilk isimlerinin bebeklere verilmesinde de artış olduğunu saptadı.

POPÜLERLİĞİ GİTTİKÇE ARTIYOR

ONS ayrıca, İngilizlerin klasik Kraliyet ailesinin takma adları yerine reality televizyon programlarında çıkan Kardashian- Jenner ailesinin isimlerini seçen ebeveynlerde 'sürekli bir artışın' olduğunu gözlemledi. Ebeveynler, Kardashian ve Jenner'ların çocuklarının isimleri olan Reign, Saint ve Stormi gibi isimleri tercih etti.