Elon Musk'un beyin çipi şirketi ilk insan deneyine başlıyor

Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyine yakında başlıyor. Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldı.

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Elon Musk'un beyin çipi şirketi ilk insan deneyine başlıyor

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını duyurdu.

Neuralink’ten yapılan açıklamada, bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldıktan sonra Neuralink'in felçli insanlar için beyin implantının klinik deneylerde test edilmesi için hastalar aradığı belirtildi.

İmplant, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalarda test edilecek. Neuralink, yaklaşık 6 yıl sürecek çalışmanın nerede yapılacağı ve kaç katılımcıyı içereceğini açıklamadı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması, Mayıs 2023’te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Beyin implantının güvenli olduğu kanıtlansa bile uzmanlar, girişimin ticari kullanım için onay almasının 10 yıldan fazla sürebileceğini belirtiyor.

Neuralink firması, 2016’dan beri, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Uzmanlar ise Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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