Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin rehin aldığı gardiyanlar kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, çetelerin rehin aldığı gardiyanlar kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Ekvador'da, 7 hapishanede çetelerin rehin aldığı gardiyanlar kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.

Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Noboa, "İdari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için çaba gösteren başta Bakan olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.

Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.

"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.

Olaylar nasıl başladı, neler oldu? | Ekvadorlu gazeteci, Gerçek Gündem’e anlattı: “Hükümetin iç savaşı sürdürecek kaynağı yok, olaylar uzun sürmemeli”Olaylar nasıl başladı, neler oldu? | Ekvadorlu gazeteci, Gerçek Gündem’e anlattı: “Hükümetin iç savaşı sürdürecek kaynağı yok, olaylar uzun sürmemeli”Dünya

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler
Ekvador
Son Güncelleme:
İsrail medyası iddiası: Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti İsrail medyası iddiası: Savunma Bakanı Gallant Savaş Kabinesi toplantısını terk etti
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
Cezayir'in batısında 4,3 büyüklüğünde deprem Cezayir'in batısında 4,3 büyüklüğünde deprem
Börek fırından çıtır çıtır çıkıyor ve sünme olmuyor! Yufka arasına sürün Börek fırından çıtır çıtır çıkıyor ve sünme olmuyor! Yufka arasına sürün
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı
Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı Emekli maaşı zammında hesaplar değişti
Sarı ve turuncu kod verildi: Meteoroloji'den çok sayıda kente kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den çok sayıda kente kar yağışı uyarısı!
'İmamoğlu bir kez daha kazanırsa': 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti' 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti'