Dünyanın Konuştuğu Suikastta Yaralanan Başkan Adayı Hayatını Kaybetti

Kolombiya’da 39 yaşındaki başkan adayı ve Senatör Miguel Uribe, bir miting sırasında 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından başından vurulmuştu.

Saldırıdan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Uribe’nin eşi Mara Claudia Tarazona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Miguel Uribe, hayatını kaybetti.

Senatör Miguel Uribe

Tarazona, “Sevgiyle dolu bir hayat yaşadık. O harika bir eş ve mükemmel bir babaydı. Hep minnettar kalacağım” ifadeleriyle eşine veda etti.

BİRDEN FAZLA AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

7 Temmuz'daki saldırının ardından ağır yaralanan Uribe, Bogota’daki Santa Fe Kliniği’ne kaldırılmış, başına ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle defalarca ameliyata alınmıştı. Hastane, son yaptığı açıklamada Uribe’nin merkezi sinir sisteminde ciddi kanamalar geliştiğini ve durumunun kritik olduğunu belirtmişti.

2022’den bu yana senatörlük görevini yürüten Uribe’nin, 2026’daki başkanlık seçimlerinde partisinin adaylarından biri olması bekleniyordu.

SALDIRGAN 15 YAŞINDA

Olay yerinden kaçarken yakalanan 15 yaşındaki saldırgan hakkında “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla dava açılmıştı. Ancak zanlı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Devam eden soruşturma kapsamında, silahlı saldırıya yardım ettiği şüphesiyle birkaç kişi daha gözaltına alındı.

