Zelenskiy’den Ateşkese Kapıları Kapatacak 'Putin' İddiası! Gizli İstihbarat Bilgilerini Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın barış ya da ateşkes niyetinde olmadığını, aksine yeni saldırı planları yaptığını iddia etti. Zelenskiy 'Barışa dair bir emare görmüyoruz. Aksine, Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere görüşmeleri devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Görüntülü mesaj yoluyla açıklamalarda bulunan Zelenskiy, gün boyunca birçok ülkenin lideriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve barış sürecine dair fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

"SOMUT ADIM ATMAKTAN UZAK"

Görüşmelerde öncelikle Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladıklarını belirten Zelenskiy, barışın yalnızca Ukrayna'nın katılımıyla sağlanabileceğini ve Rusya’nın bu konuda somut adım atmaktan uzak olduğunu dile getirdi.

"PUTİN BASKIYA HAZIRLANIYOR"

Zelenskiy, Rusya'nın cephe hattında askeri hareketliliğini artırdığına dair istihbarat bilgilerini de paylaştı. Ukrayna ordusu ve güvenlik birimlerinden aldığı raporlar doğrultusunda, Rusya’nın ateşkese yönelik herhangi bir hazırlık içinde olmadığını söyledi.

Zelenskiy, "Putin barış istemiyor. Amerika ile yapılacak görüşmeleri kişisel bir zafer gibi sunmak, uluslararası baskıyı azaltmak ve Ukrayna üzerindeki tehditlerini sürdürmek istiyor. Bu tavır, Rusya’nın saldırgan politikalarında bir değişiklik olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ SALDIRILARIN SİNYALLERİ VAR"

Ukrayna lideri, Rus birliklerinin cephedeki konumlarının, yeni askeri operasyonlar için yeniden düzenlendiğine dikkat çekti. "Barışa dair bir emare görmüyoruz. Aksine, Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor" diyerek uluslararası topluma yeniden çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

