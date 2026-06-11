Dünyanın Gözü Kulağı Oradaydı: ABD’den İran’a Gece Yarısı Ağır Darbe

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla Hürmüz Boğazı ve İran genelindeki kritik askeri tesislere düzenlenen hava harekatının başarıyla sona erdiğini duyurdu.

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Dünyanın Gözü Kulağı Oradaydı: ABD’den İran’a Gece Yarısı Ağır Darbe
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Küresel petrol koridoru Hürmüz Boğazı üzerinde gerilen sinirler, askeri çatışmaya dönüştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine misilleme olarak başlattığı ek 'meşru müdafaa' saldırılarının ilk safhasının tamamlandığını ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışık yakmasıyla havalanan savaş uçakları, İran'ın askeri omurgasını hedef aldı.

KRİTİK NOKTALAR VURULDU

CENTCOM'un resmi açıklamasına göre operasyonda, İran genelindeki askeri gözetleme kabiliyetleri, yer kontrol istasyonları, iletişim sistemleri ve stratejik hava savunma tesisleri hassas mühimmatlarla vuruldu. Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Donanma unsurlarının ortaklaşa yürüttüğü harekatta nokta atışı mühimmatlar kullanıldı.

'TETİKTE, ÖLÜMCÜL VE HAZIR'

Washington yönetimi, operasyonun uluslararası ticari gemileri ve ABD üslerini korumak adına "orantılı ve meşru bir yanıt" olduğunu savunurken, Tahran yönetiminden bölgedeki yabancı güçlerin derhal çekilmesi gerektiği yönünde sert bir uyarı geldi.

Pentagon, taarruzun tamamlanmasına rağmen bölgedeki Amerikan güçlerinin "tetikte, ölümcül ve hazır" biçimde konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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