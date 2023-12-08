Dünyanın en çirkin insanı Maison Sere ölü bulundu

Dünyanın en çirkin insanı yarışmasında dört defa birinci olan 51 yaşındaki Maison Sere bir mekanın tuvaletinde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Dünyanın en çirkin insanı Maison Sere ölü bulundu

Zimbabwe'de yaşayan 51 yaşındaki Maison Sere, 4 kez katıldığı yarışmada dünyanın en çirkin insanı seçilmişti. Her seferinde yarışmadan para ödülüyle ayrılan Sere'yle ilgili, ikinci olan kişi onu o kadar çirkin olmamakla suçlamıştı. Sere'nin dişlerinin eksik olduğu için bu ödülü kazandığını iddia etmişlerdi.

Maddi durumu iyi olmadığı bilinen Sere ise konuyla ilgili, "Param olmadığı zamanlarda cenazelere gidiyor ve orada karnımı doyuruyorum" demişti. Akıllarda bu şekilde kalan Maison Sere ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı. Haber Global'in aktardığına göre; Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sere gittiği bir etkinlikte mekanın tuvaletinde ölü bulundu.

Söz konusu yarışma Zimbabve'nin başkenti Harare'de her yıl düzenleniyor. Birkaç dişi eksik olan Sere, diğer beş yarışmacıyı geride bırakarak 500 dolarlık Bay Çirkin ödülünün sahibi olmuştu.

YARIŞMANIN İKİNCİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Yarışmada ikinci olan William Masvinu ise, "Yargıçlar adil değildi, organizatörlerin yarışmaya yeniden başlamak için yeni jüri üyeleri araması gerekiyor. Bugün kaybetmedim" diyerek itiraz etmişti.

Son Güncelleme:
Roger Waters: Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor Roger Waters: Biz konuşurken İsrail Gazze'de soykırım yapıyor
Tepki gösterilen Yunan bakan: Erdoğan'ın değil cumhurbaşkanının önünde eğildim Tepki gösterilen Yunan bakan: Erdoğan'ın değil cumhurbaşkanının önünde eğildim
Çok hızlı meyve veriyor! Hasat sonrasında binlerce TL geliri var Çok hızlı meyve veriyor! Hasat sonrasında binlerce TL geliri var
Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinin perde arkası: MHP'ye bırakılacak şehir ortaya çıktı! Erdoğan ve Bahçeli'nin 'sürpriz' görüşmesinin perde arkası: MHP'ye bırakılacak şehir ortaya çıktı!