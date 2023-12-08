Dünyanın en çirkin insanı Maison Sere ölü bulundu

Zimbabwe'de yaşayan 51 yaşındaki Maison Sere, 4 kez katıldığı yarışmada dünyanın en çirkin insanı seçilmişti. Her seferinde yarışmadan para ödülüyle ayrılan Sere'yle ilgili, ikinci olan kişi onu o kadar çirkin olmamakla suçlamıştı. Sere'nin dişlerinin eksik olduğu için bu ödülü kazandığını iddia etmişlerdi.

Maddi durumu iyi olmadığı bilinen Sere ise konuyla ilgili, "Param olmadığı zamanlarda cenazelere gidiyor ve orada karnımı doyuruyorum" demişti. Akıllarda bu şekilde kalan Maison Sere ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı. Haber Global'in aktardığına göre; Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Sere gittiği bir etkinlikte mekanın tuvaletinde ölü bulundu.

Söz konusu yarışma Zimbabve'nin başkenti Harare'de her yıl düzenleniyor. Birkaç dişi eksik olan Sere, diğer beş yarışmacıyı geride bırakarak 500 dolarlık Bay Çirkin ödülünün sahibi olmuştu.

YARIŞMANIN İKİNCİSİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Yarışmada ikinci olan William Masvinu ise, "Yargıçlar adil değildi, organizatörlerin yarışmaya yeniden başlamak için yeni jüri üyeleri araması gerekiyor. Bugün kaybetmedim" diyerek itiraz etmişti.