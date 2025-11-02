Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyan topluluklara yönelik saldırılarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, Nijerya hükümetini bu saldırılara göz yummakla suçlayarak, önlem alınmaması hâlinde ABD’nin askeri müdahalede bulunabileceği sinyalini verdi.

Trump, açıklamasını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Paylaşımında, “Ordunun hazır olmasını istedim” ifadesini kullanan ABD Başkanı, Nijerya’ya yapılan mali yardımların da durdurulabileceğini belirtti.

ABD lideri Donald Trump

PENTAGON’DAN HAZIRLIK MESAJI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın talimatının ardından ordunun olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını söyledi. Washington yönetiminden gelen bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırdı.

TRUMP: HİÇBİR GRUBA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Trump, geçtiğimiz günlerde de Nijerya’da Hristiyanlara yönelik saldırılar konusunda açıklama yapmış, “Hristiyanlar dâhil hiçbir gruba yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez” demişti.