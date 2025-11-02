Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yumulduğu gerekçesiyle hedef aldığı ülkeye sert çıktı. “Ordunun hazır olmasını istedim” diyen Trump, gerekirse askeri müdahalede bulunabileceklerini ve mali yardımların askıya alınabileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya’da Hristiyan topluluklara yönelik saldırılarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, Nijerya hükümetini bu saldırılara göz yummakla suçlayarak, önlem alınmaması hâlinde ABD’nin askeri müdahalede bulunabileceği sinyalini verdi.

Trump, açıklamasını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Paylaşımında, “Ordunun hazır olmasını istedim” ifadesini kullanan ABD Başkanı, Nijerya’ya yapılan mali yardımların da durdurulabileceğini belirtti.

Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada - Resim : 1
ABD lideri Donald Trump

PENTAGON’DAN HAZIRLIK MESAJI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın talimatının ardından ordunun olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını söyledi. Washington yönetiminden gelen bu açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırdı.

TRUMP: HİÇBİR GRUBA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Trump, geçtiğimiz günlerde de Nijerya’da Hristiyanlara yönelik saldırılar konusunda açıklama yapmış, “Hristiyanlar dâhil hiçbir gruba yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez” demişti.

Trump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat ÇektiTrump Paylaştı, ABD Karıştı! Beyaz Saray’ın Lüks Banyosu Olay Oldu! Altın Detaylar Dikkat ÇektiEkonomi
ABD-Çin Hattında Yeni Dönem mi? Trump-Şi Zirvesinde 'Anlaşma' MesajıABD-Çin Hattında Yeni Dönem mi? Trump-Şi Zirvesinde 'Anlaşma' MesajıDünya

Etiketler
Donald Trump ABD Nijerya
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İsrail ile ABD Arasında Kritik Gazze Görüşmesi İsrail ile ABD Arasında Kritik Gazze Görüşmesi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray Yolcusu Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray Yolcusu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi
Kayıp Miraç'tan Kahreden Haber! Ağaç Kesim İşine Gitmişti... Kayıp Miraç'tan Kahreden Haber! Ağaç Kesim İşine Gitmişti...
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut