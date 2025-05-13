DSÖ'den 'Gazze'de Beslenme Krizi' Çıkışı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerini aktardı.

İsrail'in engellemeleri nedeniyle 2 Mart'tan bu yana insani yardım ve tıbbi malzemenin girmediği Gazze'deki insanların yetersiz beslenme ve hastalık sarmalında yaşadığını kaydeden Peeperkorn, şunları aktardı:

"Sağlık hizmetlerine erişimin imkansız olması, aşı kapsamının düşmesi ve temiz su ile sanitasyona erişimin ciddi şekilde kısıtlanması ve çocuk koruma endişelerinin artması, özellikle hayatta kalmak için acilen tedaviye ihtiyaç duyan şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar için ciddi hastalık ve ölüm riskini yükseltiyor."

'STOKLAR YAKINDA TÜKENECEK'

Peeperkorn, Gazze Şeridi'ne acil tıbbi ekip konuşlandırma taleplerinin reddedilme oranlarının neredeyse yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "DSÖ'nün Gazze’deki stokları tehlikeli derecede az ve yakında tükenecek." dedi.

DSÖ'nün 31 yardım tırının Gazze'ye yakın Mısır'ın El-Ariş kentinde beklediğini ifade eden Peeperkorn, devam eden abluka nedeniyle bu tıbbi malzemelerin Gazze'ye taşınamadığını söyledi.

Peeperkorn, Gazze'de tıbbi tahliyelerin son derece sınırlı ve zorlu olmaya devam ettiğini bildirerek, şu anda 10 binden fazla hastanın Gazze dışında tedaviye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

VERİLERİ İŞARET ETTİ

Dün yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizinden verilere işaret eden Peeperkorn, şunları kaydetti:

"Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun tamamı uzun süreli gıda kıtlığıyla karşı karşıya. (Bu durum) Yaklaşık yarım milyon insanın açlık, akut yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm gibi felaket bir durumda olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığına göre, yardım ablukasının başladığı 2 Mart'tan bu yana 57 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü. Durum böyle devam ederse, 5 yaşın altındaki yaklaşık 71 bin çocuğun önümüzdeki 11 ay içinde akut yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması bekleniyor."

Kaynak: AA