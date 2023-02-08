DSÖ, Türkiye için tüm personelini ve varlıklarını seferber edecek

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki depremler nedeniyle en yüksek seviye olan 3. seviye acil durum ilan etti. Bu kurumun tüm varlıklarını seferber etmesi anlamına geliyor

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DSÖ, Türkiye için tüm personelini ve varlıklarını seferber edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'yi vuran deprem nedeniyle "3. seviye acil durum" ilan etti.

DSÖ’nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

Konutla ilgili DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge bir açıklama yaptı.

Dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kuruluna Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını söyleyen Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini belirtti.

Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum." dedi.

DSÖ Avrupa ekiplerinin Gaziantep, Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini söyleyen Kluge, şunları kaydetti:

"Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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