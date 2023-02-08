ABD'de bir STK'dan depremzedelere 10 milyon dolarlık yardım

ABD'de, Miami merkezli sivil toplum kuruluşu GEM'in Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında, tıbbi gereçler, gıda maddeleri ve giyecek benzeri malzemeler toplandı.

Yaklaşık 10 milyon dolarlık yardım paketleri, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla yola çıkarıldı. GEM Danışma Kurulu Üyesi iş adamı Mubashir Kazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve hazırlanan yardım paketlerinin en kısa sürede Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Pakistan kökenli girişimci Kazi, yardımların bir bölümünün Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin koordinasyonuyla Türkiye'ye gönderildiğini, 5-10 gün içerisinde tüm yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA