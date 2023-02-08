Gözaltına alınan Özgün Emre Koç'un eşi Merve Nazlı Kılıç: Hepimizi mi içeri alacaksınız?

Türkiye'yi yıkan depremde arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu söyleyen siyaset bilimci Özgün Emre Koç gözaltına alındı. Eşi Merve Nazlı Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi.

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme‘ suçlaması yöneltilen Koç, yarın savcılığa sevk edilecek.

Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremin ardından Twitter hesabından çalışmaların yetersiz olduğunu belirten paylaşımlar yapmıştı. Koç’a gözaltı gerekçesi olarak enkaz altında kalan yurttaşların kurtarılmasına yönelik adımların yetersiz olduğunu ifade ettiği tweetler gösterildi.

"HEPİMİZİ Mİ İÇERİ ALACAKSINIZ?"

Eşinin gözaltına alınmasının nedenini sosyal medya hesabından açıklayan Merve Nazlı Kılıç, depremde yaptıkları binalar yıkılan müteahhitler hakkında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi. Kılıç, eşinin depremin olduğu andan itibaren bölgeye gidebilmek için çaba sarf ettiğini söyleyerek öfkeli olduğunu belirtti. Merve Nazlı Kılıç, "Bizim alıştığımız iktidar bu! Hepimizi mi içeri alacaksınız?" diye sordu. 

 
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