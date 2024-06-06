Dışişleri'nden "Suriye seçimleri" değerlendirmesi: ''Çabalar bundan sonra da sürecektir''

Ankara'nın sert tepkisine neden olan ve Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin desteğiyle terör örgütü YPG'nin etkili olduğu Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan seçim Ağustos ayına ertelendi.

SEÇİMİN ENGELLENMESİ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜLDÜ

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "Özerk Yönetim"in Aralık 2023'te kabul ettiği "Toplumsal Sözleşme" temelinde yerel seçim hazırlığına başlamasının ardından, bunun engellenmesi için başta ABD olmak üzere ilgili aktörler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yoğun bir diplomasi trafiği başlattı.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, temasların ilk gününden itibaren seçimlerin gayrimeşru olduğunun vurgulandığını, seçimlere meşruiyet kazandırabilecek hiçbir adım atılmaması ve talep edildiği üzere uluslararası gözlemci görevlendirilmemesi gerektiğinin belirtildiğini aktardı. Yetkili, "Bu 'seçimlerin' Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini garanti altına alan 2254 sayılı BMGK Kararına aykırı olduğu belirtilmiş, 'seçimlere' izin verilmesinin Suriye sahasındaki şiddet ve istikrarsızlık ortamını artıracağı uyarısında bulunulmuş, 'Özerk Yönetim'in 'yerel seçimlerle' yetinmeyeceği, bunun ertesinde ayrılıkçı gündemi ilerletecek diğer adımların geleceği belirtilmiş, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan hem de ülkemizin ulusal güvenliğini tehlikeye atan bir girişime izin vermeyeceği vurgulanmıştır" bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, 30 Mayıs 2024 tarihindeki basın brifinginde Suriye'de yapılacak her seçimin 2254 sayılı BMGK Kararında belirtildiği üzere adil, özgür, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini, Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevcut durumun seçimlerin bu şekilde düzenlenmesine müsait olmadığını ve bu hususun bölgedeki çeşitli aktörlerle paylaşıldığını belirtmişti. Seçimlerin istikrarı zedeleyici, meşruiyetten yoksun ve Suriye'de toplumsal uzlaşı ve siyasi çözüm perspektifine zarar verici niteliğinin temas edilen ülkeler tarafından teslim edildiğini kaydeden Dışişleri yetkilisi, "ABD’nin bu açıklamayı yapmasının sağlanması da bu görüşün tahkiminde etkili olmuştur" dedi.

BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE TÜM AKTÖRLERE MESAJ VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Türkiye'nin gerek seçimler gerek başka başlıklar altında gündeme gelebilecek, meşruiyeti olmayan tek taraflı girişimlerin hayata geçirilmemesi yönündeki çabalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini belirten yetkili, "ABD başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere bu yönde mesaj verilmeye devam edilmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA