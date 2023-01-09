Dışişleri'nden Brezilya açıklaması

Brezilya'da eski devlet başkanı Bolsonaro destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kınama mesajı yayınlandı.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz.

Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır.

Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem