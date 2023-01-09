Brezilya'da kongre baskını kontrol altında, vali ve bakan görevden alındı

Brezilya'da, Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlandı.

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.

Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.

Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur." ifadesini kullanmıştı.

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ KONGRE'Yİ BASTI

Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

BOLSONARO'DAN İLK AÇIKLAMA

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan Bolsonaro, "Hukuk çerçevesinde barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savundu.

Bolsonaro, "Görevim boyunca her zaman Anayasa'nın dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, demokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğümüzü savundum." ifadesine yer verdi.

BAKAN VE VALİ GÖREVDEN ALINDI

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre'ye baskınından sonra Brasilia Federal Bölgesi Valisini "90 gün süreyle" görevden aldı.

Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölge Güvenlik Bakanı Anderson Torres'in görevinden azledilmesinin ardından Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle görevinden alındı.

Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasını basan 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Meksika ve Peru devlet başkanları yaptıkları açıklamalarda Kongre'ye yapılan baskını kınadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kongre baskınını kınayarak "Brezilya'da oligarşik iktidar liderliği, onların sözcüleri ve fanatikleri tarafından teşvik edilen darbe girişimi kınanmalı. Bu demokratik olmayan bir girişimdir. Lula yalnız değil, ülkesinin, Meksika'nın, Amerika kıtasının ve dünyanın ilerici güçlerinin desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte de sosyal medya hesabından, Brezilya'da Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeye yapılan baskını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Görevden alınan Rocha, "Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın (Torres) görevden alınmasına karar verdim, tüm güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi için sokaklara çıkardım." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA