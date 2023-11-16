Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya üyeliği kararını erteledi

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliği protokolü görüşmeleri, yapılan değerlendirmeler sonrasında bir sonraki toplantıya ertelendi.

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Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya üyeliği kararını erteledi

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar da katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliği protokolü görüşmeleri, yapılan değerlendirmeler sonrasında bir sonraki toplantıya ertelendi.

Onay süreci için protokolün önce Meclis'in Dışişleri Komisyonu'ndan geçmesi gerekiyor. Protokol, Komisyon'dan geçmesi durumunda genel oturumda oylanacak.

OKTAY GÖRÜŞME ÖNCESİ KONUŞTU

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Oktay, Komisyon'un bugün gündeminde 8 uluslararası anlaşma olduğunu aktardı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, "(İsveç'in NATO üyeliği) Konuyu tüm komisyon üyelerimizle etraflıca tartışacak nihai kararımızı vereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmiş, toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin mutabakata varıldığını söylemişti.

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